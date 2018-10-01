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عرض صيني ضخم يزاحم اتحاد جدة على ضم مهاجم بيراميدز

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:04 م
عرض صيني ضخم يزاحم اتحاد جدة على ضم مهاجم بيراميدز
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منى العوضي
 

أكدت تقارير صحفية سعودية، في الأيام الماضية، رغبة إدارة اتحاد جدة في ضم البرازيلي كينو لاعب نادي بيراميدز، وذلك خلال الفترة المقبلة لحل أزمة مركز المهاجم في الفريق.

وقالت ‏صحيفة "فوكس سبورتس" البرازيلية أن كينو لاعب نادي بيراميدز والذي أرتبط اسمه بالاتحاد السعودي قد تلقى عرض من الصين بمبلغ 17 مليون يورو أي ما يعادل 75 مليون ريال.

ويقدم كينو مستوى مذهل مع بيراميدز إف سي في الدوري المثري حيث سجل حتى الآن 4 أهداف خلال 7 مباريات شارك فيهم.

المزيد عن: كينو عرض صيني بيراميدز الصين الدوري المصري اتحاد جدة
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