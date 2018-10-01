مدرب بايرن ميونيخ يطالب اللاعبين برد قوي أمام أياكس

طالب المدير الفني لفريق بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، نيكو كوفاتش، لاعبيه اليوم الإثنين باستعادة التوازن وتحقيق عودة قوية عبر المباراة المقررة غداً الثلاثاء أمام ضيفه أياكس الهولندي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.





وتعادل بايرن ميونخ مع أوغسبورغ 1-1 ثم خسر أمام هرتا برلين 0-2 في مباراتيه الماضيتين بالبوندسليغا ليفقد موقعه في الصدارة.





وقال كوفاتش في إشارة للهزيمة أمام هرتا برلين: "الهزيمة أوجعت الفريق حقا.. لكن اللاعبون أظهروا خلال التدريبات اليوم رغبة في تقديم رد فعل. علينا أن نؤدي بعض الأمور البسيطة بشكل أفضل".





وحقق بايرن ميونخ الفوز في جميع المباريات التي خاضها منذ تولي كوفاتش منصب المدير الفني إلى أن توقفت سلسلة انتصاراته أمام أوجسبورج ثم تعرض لكبوة أكثر قسوة بالهزيمة في برلين.





وقال كوفاتش في حديثه عن مباراة الغد: "سنلعب على ملعبنا أليانز أرينا غداً، ونحن فريق بايرن ميونخ. نود أن نضع بصمتنا في المباراة".





وعاد لاعب خط الوسط ليون جوريتسكا إلى تدريبات بايرن من جديد بعد تعافيه من إصابة خفيفة في الكاحل، وبات بايرن يفتقد بذلك فقط ، كورنتين توليسو وكينغسلي كومان ورافينيا في مباراة الغد.





وكان بايرن قد استهل مشواره في البطولة الأوروبية بالفوز على بنفيكا البرتغالي في عقر داره 2-0 كما تغلب أياكس في الجولة الأولى على آيك أثينا اليوناني 3-0.



