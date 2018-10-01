إصابة 4 أشخاص في انفجار شمالي بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، إصابة 4 أشخاص بانفجار في منطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد، اليوم الاثنين 1 أكتوبر.





وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في بيان مقتضب، إن حصيلة ضحايا الانفجار في منطقة الشعب بلغت 4 جرحى.





من جهته قال مصدر أمني، رفض الكشف عن هويته في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "الانفجار ناجم عن عبوتين ناسفتين وضعت من قبل مجهولين وانفجرتا بوقت متزامن في شارع تجاري بمنطقة الشعب".



