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إصابة 4 أشخاص في انفجار شمالي بغداد

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:05 م
إصابة 4 أشخاص في انفجار شمالي بغداد
الشرطة العراقية - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، إصابة 4 أشخاص بانفجار في منطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد، اليوم الاثنين 1 أكتوبر.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في بيان مقتضب، إن حصيلة ضحايا الانفجار في منطقة الشعب بلغت 4 جرحى.

من جهته قال مصدر أمني، رفض الكشف عن هويته في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "الانفجار ناجم عن عبوتين ناسفتين وضعت من قبل مجهولين وانفجرتا بوقت متزامن في شارع تجاري بمنطقة الشعب".

وتشهد العاصمة العراقية بغداد بين الحين والآخر تفجيرات بعبوات وسيارات مفخخة تستهدف  المدنيين وقوات الأمن، ما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
المزيد عن: بغداد انفجار العراق الشرطة العراقية اصابة 4 اشخاص
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