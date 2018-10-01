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عاجل.. تأجيل محاكمة ميريهان حسين وضابطي شرطة في قضية "كمين الهرم" لـ8 أكتوبر

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:00 م
عاجل.. تأجيل محاكمة ميريهان حسين وضابطي شرطة في قضية كمين الهرم لـ8 أكتوبر
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مروة هيكل
 

قررت محكمة جنح الهرم المنعقدة برئاسة المستشار علاء سليم، تأجيل جلسة محاكمة الفنانة ميريهان حسين وضابطى قسم شرطة الهرم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ"كمين الهرم" لجلسة 8 أكتوبر.


وكشفت التحقيقات أنه أثناء ارتكاز قوة أمنية بطريق المنصورية دائرة قسم شرطة الأهرام تم استيقاف إحدى السيارات الملاكى رفضت قائدة السيارة التوقف، وتخطت الكمين مسرعة واصطدمت بحواجز الارتكاز البلاستيكية، مما نتج عنه سقوط أحد ضابط قوة الكمين أرضاً وتمكنت القوات من استيقاف السيارة بإستخدام السدادات الحديدية، وتبين أن السيارة قيادة المدعوة ميريهان حسين محمد بسيونى، وأثناء ضبطها قامت بالتعدى على قوة الكمين بالسب والشتم وصفع أحد الضباط وإصابة آخر بجروح طولية بالوجه باستخدام أظافرها، تمت السيطرة عليها وضبط داخل السيارة 2 زجاجة مواد كحولية وكوب به كحوليات.

وقالت الفنانة ميريهان حسين في تحقيقات النيابة العامة إنها تعرضت للاعتداء من ضابطين بقسم الهرم بالسب والضرب بل وأمتد الأمر إلي هتك العرض داخل القسم.

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