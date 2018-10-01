محافظ القليوبية يكرم المتميزين من​​ أساتذة الجامعة والمحافظين (صور)

كرم الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، والدكتور حسين المغربى رئيس جامعة بنها، عددا من المتميزين من​​ أساتذة الجامعة والجامعات الأخرى والمحافظين خلال مؤتمر الجودة الذى عقد بكلية الطب بجامعة بنها تحت عنوان (الجودة بين النظرية والتطبيق) والذي تنظمه وحدة إدارة الجودة بكلية الطب على مدار ثلاثة ايام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتورة إيمان البيطار عميدة كلية طب بنها ورئاسة التنظيم للدكتورابراهيم راجح وبحضور عدد كبير من اساتذة الجامعة.





حيث كرم المحافظ ورئيس الجامعة كلا من الدكتورة ايمان عمر ريان نائب محافظ القليوبية والدكتور احمد شعراوى محافظ الدقهلية السابق والدكتور عادل العدوى وزير الصحة والسكان السابق والدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان للسكان السابق والدكتور ابراهيم راجح مستشار وزير التعليم العالى ووكيل كلية الطب ببنها السابق والدكتورة نادية بدراوى خبير تطوير التعليم العالى بالمجلس الأعلى للجامعات والدكتور سعد محمود سعد مدير وحدة ضمان الجودة بالجامعة والدكتور علاء عبد الغفار نائب رئيس هيئة ضمان الجودة والدكتور عبد الرحيم شولح نائب رئيس جامعة بنها السابق والدكتور هشام ابو العينين نائب رئيس جامعة بنها السابق وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.





يذكر ان المؤتمر يناقش على مدار ثلاثة ايام أربعة موضوعات مهمة هي نظريات الجودة وطرق تطبيقها ودور الطلاب في تطبيقات الجودة في مراحل التعليم المختلفة، وكذلك متطلبات اعتماد مؤسسات التعليم العالي وتجديد الاعتماد، وأيضًا طرق التعليم الطبي الحديثة وتحديات بدء تفعيل المعايير الأكاديمية القومية الجديدة لدراسة الطب البشري والتي سيبدأ العمل بها بداية من العام الدراسي الجاري.





كما تضمن معرضا للابتكارات والإبداع لطلاب مدارس محافظة القليوبية تفعيلًا للأنشطة المجتمعية التكاملية لوحدة إدارة الجودة، وتأصيلًا لثقافة الجودة بين طلاب مراحل التعليم المختلفة وتنمية لقدراتهم على الابتكار والاختراعات العلمية تحت اشراف طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.