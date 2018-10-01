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دي فرانشيسكو يعلن قائمة روما لمواجهة فيكتوريا بلزن

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 07:42 م
دي فرانشيسكو يعلن قائمة روما لمواجهة فيكتوريا بلزن
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الفجر الرياضي
 

أعلن دي فرانشيسكو المدير الفني لفريق روما الإيطالي القائمة الرسمية لمواجهة فريق فيكتوريا بلزن في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.


 جاءت قائمة روما الرسمية كالتالي:


 حراسة المرمي: أولسن ، ميرانتي.

خط الدفاع: كارسدورب ، لو بيليجريني ، خوان خيسوس ، كولاروف ، ماركانو ، سانتون ، فازيو، فلورينزي ، مانولاس

خط الوسط: كريستانت، بيليجريني، نزونزي، زانيولو، كوريتش

خط الهجوم: دزيكو ، شيك ، أوندير ، كلويفرت ، الشعراوي

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