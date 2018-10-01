دي فرانشيسكو يعلن قائمة روما لمواجهة فيكتوريا بلزن
الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 07:42 مالفجر الرياضي
أعلن دي فرانشيسكو المدير الفني لفريق روما الإيطالي القائمة الرسمية لمواجهة فريق فيكتوريا بلزن في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
جاءت قائمة روما الرسمية كالتالي:
حراسة المرمي: أولسن ، ميرانتي.
خط الدفاع: كارسدورب ، لو بيليجريني ، خوان خيسوس ، كولاروف ، ماركانو ، سانتون ، فازيو، فلورينزي ، مانولاس
خط الوسط: كريستانت، بيليجريني، نزونزي، زانيولو، كوريتش
خط الهجوم: دزيكو ، شيك ، أوندير ، كلويفرت ، الشعراوي