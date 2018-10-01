دي فرانشيسكو يعلن قائمة روما لمواجهة فيكتوريا بلزن

أعلن دي فرانشيسكو المدير الفني لفريق روما الإيطالي القائمة الرسمية لمواجهة فريق فيكتوريا بلزن في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





جاءت قائمة روما الرسمية كالتالي:





حراسة المرمي: أولسن ، ميرانتي.

خط الدفاع: كارسدورب ، لو بيليجريني ، خوان خيسوس ، كولاروف ، ماركانو ، سانتون ، فازيو، فلورينزي ، مانولاس

خط الوسط: كريستانت، بيليجريني، نزونزي، زانيولو، كوريتش

خط الهجوم: دزيكو ، شيك ، أوندير ، كلويفرت ، الشعراوي