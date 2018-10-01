الهلال السعودي يكشف عن آليات صرف دعم جماهيره الخمسة

كشف الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال السعودي، آليات صرف دعم جماهيره في مبادرة "ادعم ناديك"، حيث ي ركز الهلال على تطوير البنية التحتية لديه بمقر النادي الأزرق في الرياض مما يُعزز من كفاءة العمل.





ومن المقرر أن يعمل الهلال أيضًا خلال الفترة المقبلة، على تهيئة العيادة الطبية وصالة الإعداد البدني بأحدث الأجهزة والتقنيات.



