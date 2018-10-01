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الهلال السعودي يكشف عن آليات صرف دعم جماهيره الخمسة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 07:35 م
الهلال السعودي يكشف عن آليات صرف دعم جماهيره الخمسة
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عمر عبدالعزيز
 
كشف الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال السعودي، آليات صرف دعم جماهيره في مبادرة "ادعم ناديك"، حيث يركز الهلال على تطوير البنية التحتية لديه بمقر النادي الأزرق في الرياض مما يُعزز من كفاءة العمل.

ومن المقرر أن يعمل الهلال أيضًا خلال الفترة المقبلة، على تهيئة العيادة الطبية وصالة الإعداد البدني بأحدث الأجهزة والتقنيات.

كما سيقوم الزعيم بتعزيز النادي بالكفاءات الإدارية، لتطوير مخرجاته بما يواكب رغبة الجماهير، كما ستُبرم إدارة النادي عقودًا مع طاقم فني مختص للفئات السنية لكرة القدم بالنادي، وخاصة فئتي الناشئين والبراعم في الفئات السنية بكشافي المواهب.
المزيد عن: الهلال السعودي الأمير محمد بن فيصل ادعم ناديك
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