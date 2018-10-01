لاتسيو يجدد عقدي إيموبيلي وسافيتش

أعلن نادي لاتسيو الإيطالي الإثنين عن تمديد عقد هدافه تشيرو إيموبيلي ونجمه الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش حتى 2023، مقفلا بذلك الباب على المهتمين بهما، لاسيما الأخير بعدما ارتبط اسمه هذا الصيف بانتقال محتمل الى يوفنتوس بطل إيطاليا في المواسم السبعة الماضية.





وسيتقاضى كل من إيموبيلي (28 عاما) الذي توج هدافا للدوري الإيطالي الموسم الماضي بـ29 هدفا، وميلينكوفيتش-سافيتش (23 عاما) أكثر من ثلاثة ملايين يورو كراتب سنوي، إضافة الى الحوافز والمكافآت، وهو رقم قياسي بالنسبة لنادي العاصمة.





ويحتل لاتسيو حاليا المركز السابع في الدوري المحلي بعد 7 مراحل، وقد أوقف جاره اللدود روما مسلسل انتصاراته المتتالية عند 5 مباريات في مختلف المسابقات بالفوز عليه السبت 3-1 في المرحلة السابعة.





ويتحضر فريق المدرب سيموني إينزاغي للسفر الى ألمانيا للقاء اينتراخت فرانكفورت الخميس في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".



