"شوقي": رؤيتنا بناء إنسان يتقبل الآخر.. ومجتمع يحتوي الجميع (فيديو)

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "رؤيتنا بناء إنسان يتقبل الآخر، ومجتمع يحتوي الجميع".



وتابع "شوقي"، خلال كلمته في افتتاح الملتقى العربي الأولى لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج، بمركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء الإثنين: "نستهدف الأسر التي تشعر باختلاف لمجرد وجود طفل من ذوي القدرات الخاصة بها".



واستكمل: "نستهدف تغيير المجتمع لمجتمع واعي يتقبل الجميع".



