جمهور أيام قرطاج الموسيقية يستعيد ذكريات الطفولة مع طارق العربي طرقان

استعاد‭‭ ‬‬جمهور مهرجان أيام قرطاج الموسيقية في تونس ذكريات الطفولة بمرحها وعفويتها ليلة الأحد مع موسيقى وألحان أشهر مسلسلات الرسوم المتحركة التي قدمها الفنان السوري طارق العربي طرقان.

ونشر طرقان مع أبنائه تالا وديما ومحمد وفرقته الموسيقية بقيادة المصري جورج قلته البهجة والمرح وسط جمهور أغلبه من الشبان غصت به مدرجات مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة التونسية.

وتفاعل الجمهور بحماس مع العرض بعد أن استعاد ذكريات الطفولة عندما كان يتابع بشغف مسلسلات (المحقق كونان) و(كابتن ماجد) و(باص المدرسة) و(ريمي) و(سلاحف النينجا) و(سيمبا) و(باتمان) و(هزيم الرعد) و(داي الشجاع).

وأشعل الفنان السوري الذي قدم ثاني عروض الدورة الخامسة لأيام قرطاج الموسيقية حماس الجمهور الذي ردد معه الأغاني وسط التصفيق والأهازيج بعفوية الطفولة.

وقال طرقان ممازحا جمهوره "يبدو أنكم تحفظون الأغاني أكثر منا".

وانطلقت الدورة الخامسة لمهرجان أيام قرطاج الموسيقية مساء السبت تحت شعار (المكان للجميع) بعرض لعازف الكمان التونسي زياد الزواري.





ويتضمن المهرجان عروضا موسيقية يقدمها الأمريكي لاكي بيترسون وعرضا من الهند بعنوان (تريو بوليوود) وحفلا للفنان التركي مراد ساكاري بعنوان (أسلوبي).

كما تشمل فعاليات المهرجان عرضا لموسيقى الهيب هوب للثنائي أوراكل وعلاء ثم عرضا مشتركا للموسيقى الإلكترونية.

ويتنافس 64 عرضا موسيقيا في المسابقات الرسمية لدورة هذا العام وهي مسابقة الأطفال ومسابقة التميز في العزف ومسابقة المجموعات الموسيقية ومسابقة الهيب هوب ومسابقة الموسيقى الالكترونية ومسابقة الموسيقى التقليدية التونسية.

ويشمل برنامج المهرجان (صالون الصناعات الموسيقية) الذي يمثل فرصة للتلاقي بين الفنانين والمنتجين ومديري المهرجانات وغيرهم من المعنيين بالموسيقى.

وينظم على هامش المهرجان، الذي يحتفي بكل الأشكال الموسيقية، ملتقى دولي حول آلة العود بمشاركة مختصين وعازفين.

وبدأ الحدث الفني الأبرز موسيقيا في تونس في ثمانينيات القرن الماضي باسم (مهرجان الأغنية التونسية) قبل أن يتحول عام 2005 إلى (مهرجان الموسيقى التونسية) ثم أقيم لأول مرة باسم (أيام قرطاج الموسيقية) في ديسمبر كانون الأول 2010.

وتوقف المهرجان بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في مطلع عام 2011 قبل أن يعود في دورته الثانية في مارس آذار 2015.



