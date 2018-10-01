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طارق شوقي: "ذوي الإعاقة جزء منا.. ولا نتفضل عليهم" (فيديو)

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 07:35 م
طارق شوقي: ذوي الإعاقة جزء منا.. ولا نتفضل عليهم (فيديو)
طارق شوقي
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أمنية فوزي
 

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "وضعنا تصور لتطوير مدارس التربية الفكرية، وافتتحنا فصولًا متخصصة لمتعددي الإعاقة".

وأضاف "شوقي"، خلال كلمته في افتتاح الملتقى العربي الأولى لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج، بمركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء الإثنين: "وقعنا بروتوكولات لرفع كفاءة المعلم".

وأكد أن ذوي الإعاقة جزء منا ولا نتفضل عليهم ووجودهم شيء طبيعي، ووجودهم أساسي، والكل يحتاج الآخر.
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