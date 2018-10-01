مي عزالدين تطرح "أبلكيشن" للموضة والعناية بالجمال (صورة)

بعد النجاح الفني الكبير الذي حققته النجمة مي عزالدين، على مدار مشوارها الفنى، وبناء على رغبة جمهورها قررت أن تطُلق "أبلكيشن" خاص بها عبر الهواتف الذكية ويكون مناسباً أكثر للفتيات، وذلك تلبية لرغباتهن خاصة بعد الشكل المميز الذى ظهرت عليه خلال مسلسلها الأخير "رسايل" وكان محور اهتمام ما بين الملابس والطُرح وكل ما تعلق بما كانت ترتديه فى العمل، ومن قبله قيامها بالعديد من جلسات التصوير والتى كانت ذات طابع مميز وكان الجمهور يسألها على أدق التفاصيل فيهم.

ويحمل التطبيق عنوان "Mai Ezz Eldin" ويمكن تحميله من خلال الأندرويد أو من خلال App store، وسيكون موضحاً تفصيلاً لكل ما يتعلق بما تستخدمه من أنواع مستحضرات التجميل، وأشهر مصممى الأزياء الذين تتعاون معهم مى عز الدين، والعدسات اللاصقة التى تفضل استعمالها بشكل دائم، بجانب كواليس من أعمالها الفنية خلال السنوات الماضية.

ومن خلال التطبيق ستقوم مى عز الدين بوضع مقابلاتها مع جمهورها وأيضا تحديد مواعيد مسابقة "عالم أطفال مى عز الدين"، والتى تجريها بشكل منتظم، ويتم اختيار واحد من الأطفال الذين يتعلقون بها ويرغبون فى مقابلتها وتحقق لهم النجمة ما يريدون وأيضا تقوم بعمل جلسة تصوير معهم.

وكان آخر أعمال مى عز الدين مسلسل "رسايل" وشاركها البطولة خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، مها أحمد، هشام إسماعيل، أحمد خليل، سليما عيد، أحمد سعيد عبد الغنى، سميرة مقرون، رزان مغربى، هاجر الشربنوبى، راندا البحيرى، عبد الرحمن أبو زهرة، رامى فؤاد، دنيا المصرى، محسن منصور، ندى فقيه، وغيرهم من النجوم، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وإخراج إبراهيم فخر.