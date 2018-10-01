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سبق – السعودية | "أمين عسير" يشيد بإدارة تحقيق الرؤية بالأمانة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 07:34 م
سبق – السعودية | أمين عسير يشيد بإدارة تحقيق الرؤية بالأمانة
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الفجر السعودي
 
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أشاد أمين منطقة عسير، وليد الحميدي، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها إدارة تحقيق الرؤية بالأمانة، خلال زيارته صباح اليوم لمكتب تحقيق الرؤية بالأمانة، فيما قدم مديرها العام، الدكتور عيسى البناوي، شرحاً مفصلاً عن أعمال مكتب الرؤية منذ نشأة المكتب ومهامه وأعماله وكيفية قياس الأداء والخارطة الاستراتيجية, وكيفية تحليل العمل للرؤية وطرح المبادرات, وذكر "البناوي" أنه يتم قياس 1564 مؤشرًا في الأسبوع الواحد .

وأوضح "البناوي" إلى أن إدارته لديها برنامج إلكتروني يعد الوحيد من نوعه على مستوى الأمانات، حيث يساهم في إخراج المؤشرات بشكل دقيق، مبينا أن مكتب تحقيق الرؤية حقق العديد من الإنجازات، حيث حصل على المركز الثاني عام 2017م على مستوى الأمانات.

وأوضح أن العمل يتم بتكاملية مع كافة إدارات الأمانة، وكذلك البلديات المرتبطة والبالغ عددها 33 بلدية؛ وذلك للعمل وفق خطة استراتيجية ذات هدف واحد وهو تحقيق عمل بلدي مميز .

المصدر:- صحيفة سبق

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