عاجل.. السيسي يحبس دموعه في الملتقى العربي الأول لمدارس الدمج (فيديو)



وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الملتقى العربي الأول لمدارس التربية الخاصة بمشاركة عدد من الدول العربية في شرم الشيخ، الذي يستمر طوال 4 أيام.



يبرز الملتقى مواهب أطفال مدارس مصر والدول العربية من ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار خطة الوزارة لدمج طلاب التربية الخاصة، وتلبية الاحتياجات اللازمة للنهوض بالتعليم.



ويقام المؤتمر هذا العام لأول مرة في مصر، كأول ملتقى عربي رياضي فني ثقافي ترفيهي تنموي، ويضم مجموعة من الانشطة التنموية للموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات الجرافيك، الرسم، التصوير، التفصيل، الأنشطة الرياضاية، وكرة القدم، وإبراز مواهبهم، كما يتيح هذا الملتقى لطلاب الاحتياجات الخاصة عرض أفكارهم وقصص نجاحهم في المجالات المختلفة.



تأثر الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال عرض فيلم تسجيلي عن ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال فعاليات افتتاح الملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج، مساء الإثنين، حيث حبس السيسي دموعه تأثرًا بالحالات التي عرضت خلال الفيلم.