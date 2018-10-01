بوتشتينيو: هدفي هو الإنتصار على برشلونة.. وميسي الأفضل في العالم

تحدث ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن مواجهة فريقه لبرشلونة الإسبان بدوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أنه سيكون تحدي رائع، وخاصة أنه كان مدرباً لإسبانيول في الماضي، ولديه العديد من الأصدقاء في برشلونة لكن هناك كثير من الإختلاف في كثير من الأمور.





وقال بوتشيتينو في تصريحات صحفية: "لدينا رغبة كبيرة في الفوز على برشلونة، الفوز دائما ما يكون له شعور رائع فمابالك عندما يحدث ذلك ضد برشلونة".





وأضاف: "أنا مشجع لإسبانيول، وبالطبع أريد التغلب على برشلونة، اللعب ضدهم يعتبر عامل إضافي".





وواصل: "في العام الماضي واجهنا ريال مدريد وهذا العام برشلونة، لهذا نحن نشعر بالفخر لتواجدنا بدوري الابطال، لأن هذه البطولة تطور الجميع وترغمنا على أن نواصل التطور".





وتابع: "برشلونة الآن فريق مختلف، لم يعد هنالك تشافي أو انييستا، لقد كانا لاعبان من مختلفان ومن المستحيل إيجاد بديل لهما، فالفيردي كان مجبراً للتغيير لأنه يملك لاعبين مختلفين ولكنه يحافظ القيم ولكنه يملك المزيد من اللاعبين المختلفين".





وأتم: "برشلونة يملكون لاعبين رائعين، لديهم ميسي وهو الأفضل في العالم بينما كوتينهو لاعب مميز للغاية وهنالك موهبة بين الفريق، لازلت أتابع الكرة الإسبانية، وأتابع ريال مدريد على شكل خاصة ولكنني أشاهد المزيد من المباريات بكرة القدم".