وزير التعليم: "لا نبحث عن شهادات تعلق على الحوائط" (فيديو)

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العنصر البشري هو الذي يوفر الحماية في مصر، وأن الوزارة تتواصل مع الطلاب بدون تمييز.



وأضاف "شوقي"، خلال كلمته في افتتاح الملتقى العربي الأولى لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج، بمركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء الإثنين: "نؤمن أن التعليم حالة مستمرة مع الإنسان لنهاية الحياة".



واستطرد: "طموحنا أن نكون منتجين للعلم وليس مستهلكين فقط"، مستكملًا: "نبحث عن العلوم الجديدة وطلاب العلم وليس عن الشهادات التي تعلق على الحوائط".

