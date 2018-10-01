طارق شوقي: ذوو الاحتياجات الخاصة جزء من مستقبل مصر (فيديو)

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن مصر تسعى إلى بناء الإنسان عن طريق الإهتمام بالتعليم والصحة، موضحًا أن ذوي الاحتياجات الخاصة جزء من مستقبل مصر.





وأشار "شوقي"، خلال افتتاح الملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج، مساء الإثنين، إلى أن هناك أنواع كثيرة من الإعاقات، منها التوحد، مضيفًا أن البعض يطلق على مرض التوحد أنه مس من الجن.



