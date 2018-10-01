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طارق شوقي: ذوو الاحتياجات الخاصة جزء من مستقبل مصر (فيديو)

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 07:29 م
طارق شوقي: ذوو الاحتياجات الخاصة جزء من مستقبل مصر (فيديو)
طارق شوقي
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن مصر تسعى إلى بناء الإنسان عن طريق الإهتمام بالتعليم والصحة، موضحًا أن ذوي الاحتياجات الخاصة جزء من مستقبل مصر.

وأشار "شوقي"، خلال افتتاح الملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج، مساء الإثنين، إلى أن هناك أنواع كثيرة من الإعاقات، منها التوحد، مضيفًا أن البعض يطلق على مرض التوحد أنه مس من الجن.

وأضاف أن من لديهم توحد موهبون جدًا، لافتًا إلى أنه تعامل مع طفل يعاني من التوحد ووجد به ذكاء شديد.
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