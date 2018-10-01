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وزير التعليم عن الملتقى العربي الأول لمدارس الدمج: "حلمنا أصبح حقيقة" (فيديو)

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 07:30 م
وزير التعليم عن الملتقى العربي الأول لمدارس الدمج: حلمنا أصبح حقيقة (فيديو)
وزير التعليم
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أمنية فوزي
 
علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على افتتاح الملتقى العربي الأولى لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج، قائلًا: "الحدث غير تقليدي، وأتحدث من القلب وليس بالطريقة الأكاديمية".

وتابع "شوقي"، خلال كلمته في افتتاح الملتقى العربي الأولى لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج، بمركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء الإثنين: "طول عمري بحلم إن التعليم في مصر يكون فرصة استثمار للإنسان بدون أي حواجز".

وأضاف: "حلمنا أن تكون وزارة التعليم منسق بين كل الوزارات وميسر لأي صعوبات، وحلمنا أصبح حقيقة".
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