نجم توتنهام السابق: ليو ميسي ليس بشريا

تغزل أسطورة كرة القدم الإنجليزية جاري لينكر، نجم برشلونة وتوتنهام السابق، في النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مؤكدًا أنه ليس انسانا وعاجزًا عن تصديق ما يفعله على أرض الملعب.





وقال لينكر، خلال حديثه عبر قناة برشلونة: "ليو ميسي ليس من البشر، مازلت عاجزًا عن تصديق ما يفعله فوق المستطيل الأخضر".



