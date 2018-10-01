نجم توتنهام السابق: ليو ميسي ليس بشريا
الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 07:26 ممنى العوضي
تغزل أسطورة كرة القدم الإنجليزية جاري لينكر، نجم برشلونة وتوتنهام السابق، في النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مؤكدًا أنه ليس انسانا وعاجزًا عن تصديق ما يفعله على أرض الملعب.
وقال لينكر، خلال حديثه عبر قناة برشلونة: "ليو ميسي ليس من البشر، مازلت عاجزًا عن تصديق ما يفعله فوق المستطيل الأخضر".
وتابع حديثه: "في كثير من الأحيان يبدو وكأنه يشاهد مباريات كرة القدم من السماء، وفي نفس الوقت يشارك فيها على أرض الملعب".
ويلتقي برشلونة بقيادة الليو ميسي، مع توتنهام، غدًا الثلاثاء، وذلك في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا وستقام الموقعة المنتظرة بين الفريقين على الكامب نو معقل جماهير البارسا.