مران قوي لحرّاس الأهلي استعدادًا لمواجهة وفاق سطيف

خاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانًا قويًا مساء اليوم، الاثنين، استعدادًا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري.









وقاد مصطفى كمال، مدرب حراس مرمى الفريق، تدريبات قوية للحراس الثلاثة (شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي) وذلك خلال مران الفريق الرئيسي الذي يقام حاليًا على ستاد السلام.









وشهدت التدريبات بعض الوحدات التدريبية الخاصة بالتصويبات والعرضيات استعدادًا للغد أمام بطل الجزائر.









ويلتقي الأهلي مع نظيره، وفاق سطيف الجزائري، في التاسعة مساء غدٍ، الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



