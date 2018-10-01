عاجل.. تفاصيل جديدة عن هتك عرض فنانة شهيرة
الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 07:18 مالفجر الفني
تنتظر الفنانة ميرهان حسين، اليوم الاثنين، حكم محكمة جنح الهرم، في قضيتها مع ضابطي قسم شرطة الهرم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"كمين الهرم".
وكانت قوة أمنية في طريق المنصورية، في دائرة قسم شرطة الأهرام، قد استوقفت ميرهان لكنها وحسب أقوال أفراد القوة، تخطت الكمين مسرعة واصطدمت بحواجز الارتكاز البلاستيكية، مما نتج عنه سقوط أحد ضباط قوة الكمين أرضاً.
وأحالتها النيابة العامة إلى محكمة الجنح بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول، والتعدي على موظف عام خلال تأدية وظيفته، كما أحالت ضابطي قسم الهرم بتهمة التعدي على مريهان وسبها وقذفها وهتك عرضها، وهي الاتهامات التي وجهتها الفنانة المصرية للضابطين خلال فترة احتجازهما لها في قسم الشرطة.
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