محافظ جنوب سيناء ووزير الصحة يتفقدا المركز الحضري الطبي بشرم الشيخ

طالبت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، في أول أيام مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية، مواطني جنوب سيناء وكل الاسر إلى ضرورة النزول الي الوحدات الصحية والمستشفيات لتوقيع الكشف الطبي عليهم للتأكد من خلوهم من فيروس سي والأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر وكتلة الجسم.





وأكدت الوزيرة أنه سيتم عمل ملف كامل لكل مواطن يشمل الوزن والبيانات الخاصة حتى يتم رصد أية امراض والتغلب عليها في وقت قياسي، مضيفة " انزلوا مش هتخسروا حاجة، الكشف الطبي لا يستغرق سوى 10 دقائق فقط."





وأشادت خلال زيارتها للمركز الطبي الحضري بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ، حيث رافقها اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود عيسي، السكرتير العام، والدكتور خالد أبو هاشم، مدير عام مديرية الصحة بالمحافظة، بالقائمين على المبادرة مؤكدة انه تم توفير كل الاجهزة اللازمة لإنجاح المبادرة بالاضافة الي اتصالها بالانترنت فائق السرعة، لسرعة ارسال البيانات والتحاليل الطبيه الي المعامل المركزية بدقة عالية وبمنتهي الامان ويتم العمل من خلال قاعدة بيانات تم الحصول عليها من اللجنه العليا للانتخابات وجميعها بيانات محدثة.





ولفتت الوزيرة الى أن العالم يرصد نجاح مبادرة الرئيس خاصة أن الهدف منها هو حماية الاسرة والمجتمع حيث يتم صرف العلاج بالمجان علي نفقة الدولة.





وأضافت أن المرحلة القادمة سيتم الكشف الطبي علي طلاب المدارس ابتداء من عمر 12 سنة وبضرورة مشاركة المواطنين في المبادرة.



