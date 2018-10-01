ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مورينيو عن مكالمة زيدان: هذا الشخص يتجسس على هاتفي

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 07:21 م
مورينيو عن مكالمة زيدان: هذا الشخص يتجسس على هاتفي
طباعة
منى العوضي
 

نفى جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، التقارير الصحفية التي كشفت عن وجود مكالمية هاتفية بين الفرنسي زين الدين زيدان والبرتغالي بخصوص مستقبله الغامض مع الفريق.

ورد مورينيو، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فالنسيا، على سؤال أحد الصحفيين عن حقيقة مكالمته مع زيدان، قائلاً: "لماذا لا تسأل الصحفي الذي يجلس خلفك، هو من كتب الخبر، أعتقد أنه يتجسس على هاتفي".

وأضاف: "أسبوع الشامبيونزليج جيد حتى لو كنت تتوقع مباراة صعبة، إنه أسبوع كبير، فالجميع يريد أن يلعب بدوري الأبطال، نحن هنا ولدينا الفرصة للعب مباراة كبيرة".

وتابع: "هيريرا ويونج ولينجارد إضافةً إلى روخو غير متاحين لمواجهة فالنسيا، من الأفضل أن يتحدث عنهم الطبيب، ولكن جميعهم غير متاحين".

المزيد عن: مورينيو مانشستر يونايتد زيدان
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب أفضل لاعب في العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
-
x
21:00
-
كريستال بالاس
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
سيلتا فيجو
-
x
21:00
-
خيتافي
الدوري الإيطالي
سامبدوريا
-
x
20:30
-
سبال
الدوري المصري الممتاز
إنبي
0
x
18:00
0
حرس الحدود
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/1/2018 8:00:01 PM