مورينيو عن مكالمة زيدان: هذا الشخص يتجسس على هاتفي





نفى جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، التقارير الصحفية التي كشفت عن وجود مكالمية هاتفية بين الفرنسي زين الدين زيدان والبرتغالي بخصوص مستقبله الغامض مع الفريق.





ورد مورينيو، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فالنسيا، على سؤال أحد الصحفيين عن حقيقة مكالمته مع زيدان، قائلاً: "لماذا لا تسأل الصحفي الذي يجلس خلفك، هو من كتب الخبر، أعتقد أنه يتجسس على هاتفي".





وأضاف: "أسبوع الشامبيونزليج جيد حتى لو كنت تتوقع مباراة صعبة، إنه أسبوع كبير، فالجميع يريد أن يلعب بدوري الأبطال، نحن هنا ولدينا الفرصة للعب مباراة كبيرة".





وتابع: "هيريرا ويونج ولينجارد إضافةً إلى روخو غير متاحين لمواجهة فالنسيا، من الأفضل أن يتحدث عنهم الطبيب، ولكن جميعهم غير متاحين".



