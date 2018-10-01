ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

تعرف على الفريق الدكتور محمد عبدالمنعم خليل قائد الجيش الثاني بحرب أكتوبر (فيديو)

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 07:20 م
تعرف على الفريق الدكتور محمد عبدالمنعم خليل قائد الجيش الثاني بحرب أكتوبر (فيديو)
طباعة
رقية جمال
 
نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية، عبر موقع "يوتيوب" فيلم تسجيلي بعنوان "الفريق الدكتور محمد عبدالمنعم خليل" تزامنًا مع ذكرى احتفالات نصر أكتوبر 1973.

واستعرض الفيلم التسجيلي، السيرة الذاتية للفريق الدكتور محمد عبدالمنعم خليل، أحد رواد العسكرية المصرية في العصر الحديث، ونشاته وإنضمامه للكلية الحربية، ومسيرته العسكرية الطويلة والشاقة، ومشاركته في حرب فلسطين، وتوليه منصب قائد الكتيبة الثامنة مشاة، ورئيس أركان اللواء الرابع مشاه، ومشاركته في حرب 67 قائدًا لقوات المظلات، وتوليه قيادة الجيش الثاني الميداني عام 1969 أثناء حرب الإستنزاف.

كما استعرض الفيلم، توليه منصب رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة عام 1972، ثم اختياره لمنصب قائد المركزية العسكرية، والتى ظل بها حتى إندلاع حر أكتوبر 1973، ويوم حرب أكتوبر تم استدعاء القيادة العامة اللواء عبد المنعم خليل ليتولى قيادة الجيش الثاني، والذي أجبر العدو على الإنسحاب جنوبًا، وبعد انتهاء الحرب شغل العديد من مناصب القيادة العامة، وانتهت خدمة بالقوات المسلحة بالإحالة للتقاعد 1 يوليو 1975.
المزيد عن: حرب أكتوبر الفريق الدكتور محمد عبدالمنعم خليل اخبار مصر احتفالات نصر أكتوبر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
-
x
21:00
-
كريستال بالاس
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
سيلتا فيجو
-
x
21:00
-
خيتافي
الدوري الإيطالي
سامبدوريا
-
x
20:30
-
سبال
الدوري المصري الممتاز
إنبي
0
x
18:00
0
حرس الحدود
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/1/2018 8:00:07 PM