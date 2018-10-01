تعرف على الفريق الدكتور محمد عبدالمنعم خليل قائد الجيش الثاني بحرب أكتوبر (فيديو)

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية، عبر موقع "يوتيوب" فيلم تسجيلي بعنوان "الفريق الدكتور محمد عبدالمنعم خليل" تزامنًا مع ذكرى احتفالات نصر أكتوبر 1973.





واستعرض الفيلم التسجيلي، السيرة الذاتية للفريق الدكتور محمد عبدالمنعم خليل، أحد رواد العسكرية المصرية في العصر الحديث، ونشاته وإنضمامه للكلية الحربية، ومسيرته العسكرية الطويلة والشاقة، ومشاركته في حرب فلسطين، وتوليه منصب قائد الكتيبة الثامنة مشاة، ورئيس أركان اللواء الرابع مشاه، ومشاركته في حرب 67 قائدًا لقوات المظلات، وتوليه قيادة الجيش الثاني الميداني عام 1969 أثناء حرب الإستنزاف.



