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بيتزا بالبف باستيري.. طريقة العمل والتحضير

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 07:18 م
بيتزا بالبف باستيري.. طريقة العمل والتحضير
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المقادير
- عجينة البف باستيري : عبوة (مستطيلة الشكل) 
- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان 
- جبن موزاريلا : نصف كوب (مبشور) 
- الزبدة : ملعقة كبيرة 
- صلصة البيتزا : نصف كوب 
- زيتون أسود : ربع كوب (مقطع) 
- الفطر : كوب (مقطع) 
- الثوم : فصّان (مهروس) 
- ملح : نصف ملعقة صغيرة 
- البندورة الكرزية : كوبان (مقطعة أنصاف) 
- أوريغانو : ملعقة كبيرة 
طريقة التحضير
1. إفردي عجينة البف باستيري و قطعيها إلى مستطيلين.

2. سخني الفرن على حرارة 415.

3. سخني الزبدة في قدر وقلبي الفطر والثوم لمدة دقيقتين وأضيفي الملح ثم أبعديه عن النار.

4. إدهني العجينة بطبقة من صلصة البيتزا ووزعي الفطر والبندورة والزيتون وجبنة الموزاريلا المبشورة.

5. أغلقي العجين من الأطراف مع ترك الوجه مفتوح لتظهر المكونات.

6. إدهني العجينة من الأطراف بزيت الزيتون وانثري الأورويغانو.

7. اخبزي البيتزا بطبق الفرن لمدة 15 دقيقة حتى تتحمر وتسيح الجبنة وقدميها ساخنة.
المزيد عن: مكونات طريقة عمل طريقة بيف باستري بيتزا التحضير
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