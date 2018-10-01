التحالف العربي يرفض تقرير الخبراء في اليمن ويفضح انتهاكات الحوثي

تقرير لجنة الخبراء التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن اليمن، مشيرا إلى أنه

سيكون هناك رد قانوني من التحالف سيتم تسليمه لمجلس حقوق الإنسان في الجلسة الـ 39".



وأكد المالكي على استمرار عمل كل المنافذ في اليمن بكامل طاقاتها الاستيعابية، مشيرا إلى السعي من أجل فتح ممرات آمنة في كل أنحاء اليمن.



وقال المتحدث باسم التحالف إنه "من المفترض أن تصل المساعدات إلى كافة المناطق في اليمن، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة".

قال العقيد تركي المالكي، إن جميع أعمال الميليشيات الحوثية تزيد من معاناة الشعب اليمني، لافتاً إلى أنها اقتحمت الأسبوع الماضي مخازن البرنامج العالمي للغذاء في الحديدة، وسرقت المساعدات، كما استهدفت قوات الجيش اليمني المتجهة للحديدة، وعطلت الشاحنات وسرقت ما بها من مساعدات غذائية وأحرقتها في المدن اليمنية.وأشار "المالكي" إلى أن المنظمات الدولية في اليمن تتعرض إلى مضايقات من الميليشيات الحوثية، وصلت إلى حد الخطف، لافتا إلى أن النليشيات أطلقت أكثر من 200 صاروخ باليستي من مناطق يمنية مختلفة على المملكة العربية السعودية.وشدد المالكي على أن محاولة استهداف ميناء جازان بقوارب مفخخة، لن تمر بدون حساب، قائلا "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حسب القانون الدولي، ومحاسبة الأشخاص المخططين والمنفذين لهذا العمل الإرهابي"، مبيناً أن الحوثيين زرعوا مجموعة من الألغام البحرية في عرض البحر "الأمر الذي يستهدف خط الملاحة الدولية".وأكد "المالكي"، أن التحالف والحكومة اليمنية، رفضا