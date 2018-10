"اللجنة القومية": نسبة الإصابة بفيروس C حتى 12 عامًا لا تتخطى 1%

قال الدكتور إمام واكد، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات، إن نسبة الإصابة بفيروس C من سن سنة إلى 12 سنة لا تتخطى 1%.



وأضاف "واكد"، خلال حواره مع فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أنه يتم إجراء تحليل لمريض فيروس C بعد ثلاث أشهر من تلقي العلاج.



ولفت إلى أنه يتم إعطاء علاج الفيروس من سن 18 عامًا، منوهًا إلى أن الموقع الإلكتروني للتسجيل بالحملة القومية للقضاء على فيروس سي C هوwww.stophcv.eg.