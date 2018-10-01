الملتقى العربي الأول لمدارس الدمج يعرض فيلمًا تسجيليًا لأهم إنجازات "التعليم" (فيديو)

عرض الملتقى العربي الأولى لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج، فيلمًا تسجيليًا لأهم إنجازات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في ملف ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج.





وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الملتقى العربي الأول لمدارس التربية الخاصة بمشاركة عدد من الدول العربية في شرم الشيخ، الذي يستمر طوال 4 أيام.





يبرز الملتقى مواهب أطفال مدارس مصر والدول العربية من ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار خطة الوزارة لدمج طلاب التربية الخاصة، وتلبية الاحتياجات اللازمة للنهوض بالتعليم.



