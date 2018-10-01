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افتتاح الملتقى العربي الأول لمدارس الدمج بآيات من الذكر الحكيم

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 07:16 م
افتتاح الملتقى العربي الأول لمدارس الدمج بآيات من الذكر الحكيم
السيسي
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هدى عبدالرازق
 
استهلت فعاليات افتتاح الملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج، بآيات من الذكر الحكيم بصوت الطالب محمد ياسر.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الملتقى العربي الأول لمدارس التربية الخاصة بمشاركة عدد من الدول العربية في شرم الشيخ، الذي يستمر طوال 4 أيام.

يبرز الملتقى مواهب أطفال مدارس مصر والدول العربية من ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار خطة الوزارة لدمج طلاب التربية الخاصة، وتلبية الاحتياجات اللازمة للنهوض بالتعليم.

ويقام المؤتمر هذا العام لأول مرة في مصر، كأول ملتقى عربي رياضي فني ثقافي ترفيهي تنموي، ويضم مجموعة من الانشطة التنموية للموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات الجرافيك، الرسم، التصوير، التفصيل، الأنشطة الرياضاية، وكرة القدم، وإبراز مواهبهم، كما يتيح هذا الملتقى لطلاب الاحتياجات الخاصة عرض أفكارهم وقصص نجاحهم في المجالات المختلفة.
المزيد عن: مدارس التربية الخاصة ذوي الاحتياجات الخاصه ذوي احتياجات
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