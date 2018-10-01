"أمر تكليف" على مسرح قصر ثقافة أسوان لمدة 10 أيام

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة اليوم بفرع ثقافة أسوان أولى عروض العرض المسرحى "أمر تكليف" تأليف عيسى جمال وإخراج باسم قناوى، ويستمر العرض لمدة عشرة أيام على مسرح قصر ثقافة أسوان.

العرض يدور حول قصص إنسانية لمجموعة من الجنود على الجبهة من مختلف طبقات المجتمع، بالإضافة إلى حكايات حقيقة، صياغة ودراما تورج طارق على ومحمد يوسف، بطولة كريم الحسينى، عزة لبيب، جهاد أبو العينين، أحمد زكريا، شريف العجمى، عبدالله صابر، محمد الأحمدى، مدرونا سليم، على الأصرى، تقى عادل ومريم ياسين، موسيقى وألحان أحمد حمدى، ديكور نادية طرابية، أشعار طارق على، غناء كريم الحسينى، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس علا على، ماكياج إسلام عباس، مادة فيلمية محمد فاضل.

والجدير بالذكر أن العرض ضمن مبادرة "اعرف جيشك" للتعريف على إنجازات القوات المسلحة، لرفع الوعى بأهمية دورها فى حماية الوطن من خطر الإرهاب .