هل القهوة مفيدة للرجيم؟

لا تعمل القهوة على خسارة الوزن بصورة مباشرة ولكنها تزيد من نسبة حرق الدهون بالجسم وإذا قمت بتناول القهوة أثناء الرجيم، فلها العديد من الفوائد ومنها:-





• الوقاية من أمراض الكبد، لأنها تخفِّض أنزيم الكبد.

• خفض فرص الإصابة بالنوع الثاني من السكري.

• الحماية من الألزهايمر.

• تقليص نسب الإصابة بالاكتئاب.





سلبيَّات الإفراط في شرب القهوة في الرجيم اليومي

• الأرق، نظرًا إلى أنَّ القهوة تعمل كمنبِّه للجسم، وتؤثِّر في الجهاز العصبي، ممَّا يعيق النوم الصحي.

• الإدمان على الكافيين.

• الارتفاع في نسبة ضغط الدم، والزيادة في ضربات القلب.

• تزويد الجسم بالطاقة والنشاط سريعًا، فالتعب والخمول بعد انقضاء ساعة على ارتشافها، فيلجأ المرء إلى شرب القهوة ثانية لاستعادة نشاطه.

• المشكلات في الكلى لأن وفرة مادة الكافيين تتسبب بتكسُّر الألياف، التي تسكِّر مجرى الكلى، ما يولِّد مجموعة من الأمراض المزمنة.

• طرد الماء من الجسم، ممَّا يتسبَّب بالجفاف. ولذا، من الضروري شرب كم وافر من الماء، بعد القهوة.





القهوة الخضراء أم السوداء؟