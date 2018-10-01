هل القهوة مفيدة للرجيم؟
الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 05:38 م
لا تعمل القهوة على خسارة الوزن بصورة مباشرة ولكنها تزيد من نسبة حرق الدهون بالجسم وإذا قمت بتناول القهوة أثناء الرجيم، فلها العديد من الفوائد ومنها:-
• الوقاية من أمراض الكبد، لأنها تخفِّض أنزيم الكبد.
• خفض فرص الإصابة بالنوع الثاني من السكري.
• الحماية من الألزهايمر.
• تقليص نسب الإصابة بالاكتئاب.
سلبيَّات الإفراط في شرب القهوة في الرجيم اليومي
• الأرق، نظرًا إلى أنَّ القهوة تعمل كمنبِّه للجسم، وتؤثِّر في الجهاز العصبي، ممَّا يعيق النوم الصحي.
• الإدمان على الكافيين.
• الارتفاع في نسبة ضغط الدم، والزيادة في ضربات القلب.
• تزويد الجسم بالطاقة والنشاط سريعًا، فالتعب والخمول بعد انقضاء ساعة على ارتشافها، فيلجأ المرء إلى شرب القهوة ثانية لاستعادة نشاطه.
• المشكلات في الكلى لأن وفرة مادة الكافيين تتسبب بتكسُّر الألياف، التي تسكِّر مجرى الكلى، ما يولِّد مجموعة من الأمراض المزمنة.
• طرد الماء من الجسم، ممَّا يتسبَّب بالجفاف. ولذا، من الضروري شرب كم وافر من الماء، بعد القهوة.
القهوة الخضراء أم السوداء؟
تشتهر القهوة الخضراء والمنتجات التي تسمَّى بـ"مُستخلص حبوب البن الخضراء" أخيرًا، لناحية دورها في الحدِّ من الشهيَّة، مع الإشارة إلى أنَّها تحتوي على نسبة أقل من الكافيين، مقارنة بالقهوة السوداء. وبالتالي، يمكن شرب كمّ وافر منها.