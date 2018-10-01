ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

قائد الأركان الإيرانية: لم ننفذ سوى المرحلة الأولى من الانتقام لهجوم الأهواز

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 05:52 م
قائد الأركان الإيرانية: لم ننفذ سوى المرحلة الأولى من الانتقام لهجوم الأهواز
صورة أرشيفية
طباعة
وكالات
 
أعلن قائد هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري، أن المرحلة الأولى من الانتقام لهجوم الأهواز تمت، مشيرا إلى وجود مراحل ستأتي لاحقا.

ونقل مراسلنا في طهران عن باقري قوله: "المنطقة التي ينتشر فيها "داعش" شرق الفرات تقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي، وصواريخ الحرس الثوري أصابت منطقة بالقرب من حدود سيطرة القوات الأمريكية".

وأضاف: "لأول مرة تعبر طائراتنا المسيرة كل هذه المسافة وتنفذ مهماتها بنجاح".

وأشار باقري إلى أن الصواريخ الباليستية الإيرانية أصابت بدقة مباني صغيرة وألحقت أضرارا بالغة بها، مؤكدا مقتل عدد من قادة "داعش" نتيجة للعملية.

وخلّف هجوم شنه مسلحون في سبتمبر الماضي، استهدف عرضا عسريا في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران، عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحرس الثوري الإيراني والمدنيين.

المزيد عن: هجوم الأهواز قائد الأركان الإيرانية قائد الأركان المرحلة الأولى الانتقام إيران
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
-
x
21:00
-
كريستال بالاس
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
سيلتا فيجو
-
x
21:00
-
خيتافي
الدوري الإيطالي
سامبدوريا
-
x
20:30
-
سبال
الدوري المصري الممتاز
إنبي
-
x
18:00
-
حرس الحدود
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/1/2018 6:20:03 PM