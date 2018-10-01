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أحدث إطلالة ساحرة لـ روبي

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 05:46 م
أحدث إطلالة ساحرة لـ روبي
روبي
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الفجر الفني
 
تواجدت الفنانة روبى بصحبة المخرج عمرو سلامة وبعض الأصدقاء فى إحدى الكافيهات، وظهرت روبى بـ"لوك" جديد تمامًا حيث قامت بقص شعرها لتنضم الى قائمة الفنانات اللاتى ظهرن بهذا اللوك فى الفترة الأخيرة والذى أصبح منتشر بكثرة بين الفنانات.

وتنتظر روبى طرح فيلمها الجديد "عيار نارى" بعد غدٍ الأربعاء فى دور العرض، ويشاركها البطولة أحمد الفيشاوى ومحمد ممدوح وعارفة عبد الرسول وأسماء أبو اليزيد وضيوف الشرف أحمد مالك وهنا شيحة وأحمد كمال وصفاء الطوخي وسامي مغاوري ومحمد رضوان، وتأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوى
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