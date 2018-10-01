عاجل – أول تعليق من محمد أبو تريكة على شطب عضوية حازم إمام

علق النجم الكبير، محمد أبوتريكة نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق، ومحلل قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، على قرار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بشطب عضوية حازم إمام.

وقال أبوتريكة عبر "فيسبوك" :" ‏حازم إمام تحتاج كتب ومجلدات لتحكي عنه وعن أخلاقه ومدي عشقه لنادي الزمالك".

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أعلن قراره بشطب عضوية حازم إمام وهشام نصر وخالد ناصف سليم وياسر إدريس، من القلعة البيضاء.

وتابع تريكة قائلًا :"الأساطير لا تُلغي عضويتها بل هي خالده في عقول وقلوب الجميع ،وستبقي عائلة إمام رمز لكل معاني الحب والاحترام والأخلاق".