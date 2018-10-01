لوبيتيجي يمنع نيمار من الانتقال إلى ريال مدريد.. والسيتي الأقرب





أصبحت أيام نيمار مع باريس سان جيرمان معدودة حيثُ يشعر بعدم السعادة مع فريقه، وتؤكد الصحف الإسبانية أن هذا الموسم قد يكون الأخير له في فرنسا خصوصًا بعد هبوط مستواه في الفترة الماضية وعدم ترشحه للجوائز الفردية.





وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يحلم بالتعاقد مع نيمار لكن الأخير أبدى رغبته في الانتقال لفريق آخر غير مدريد.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن نيمار قد يتجه إلى الدوري الانجليزي لأن يرى ريال مدريد قد خسر كثيرًا بسبب رحيل زيدان ورونالدو كما أن جولين لوبيتيجي في حالة غير جيدة.





ويفكر نيمار في الانتقال إلى مانشستر سيتي ليكون تحت قيادة العبقري بيب جوارديولا كما أنه في الدوري الإنجليزي ستكون الأضواء عليه على عكس باريس سان جيرمان فالكل يتابع كيليان مبابي حاليًا.