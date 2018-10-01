نادر حمدي يلغي متابعته لعمرو دياب على"إنستجرام" بسبب "كنت في بالي"

نشر الموزع نادر حمدي، منذ قليل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشور، يدل علي غضبه من الفنان عمرو دياب، بسبب أغنية "كنت في بالي" والتي تكون ضمن أغاني البوم الهضبة الجديد "كل حياتي".

وكتب حمدي،:" بالنسبة لألبوم عمرو دياب يا جماعة بس عايز أوضح شوية حاجات أولهم أن أغنية "كنت في بالي" اللي نزلت مش توزيعي ومش أنا اللي عازف البيانو وإن في ناس كتير بتباركلي عليها، أنا فعلاً وزعت الأغنية دي قبل كده ووزعت أغاني كتير منهم اللي مانزلش ومنهم اللي نزل بس توزيع حد تاني ~ يتبع".

وقام نادر، بعد ذلك بإلغاء متابعته للفنان عمرو دياب، عبر موقع الصور الشهير"إنستجرام".

جدير بالذكر أن أغنية "كنت في بالي" من كلمات نادر عبدالله، وألحان صلاح جويد، ولم يعرف حتى الآن من الذي قام بتوزيعها.