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"كريمة": وصية الدفن بمكان معين مشروعة لكنها ليست مُلزمة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 05:47 م
كريمة: وصية الدفن بمكان معين مشروعة لكنها ليست مُلزمة
الشيخ أحمد كريمة
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رقية جمال
 
قال الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن وصية الدفن بمكان معين مشروعة لكنها ليست مُلزمة.

وأضاف "كريمة"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، بأن سيدنا يوسف عليه السلام، عندما تشرفت مصر بأن يكون وزير الخزانة، وحانت وفاته أوصى أن ينقل بجوار أبيه يعقوب وأجداده في فلسطين، ودفن في تابوت من مرمر، ونقل مع سيدنا موسى لضريح العامر في نابلس بفلسطين المحتلة.

وتابع، أنه حال تعذر تنفيذ هذه الوصية لصعوبة الانتقال أو للتكلفة فهي ليست مُلزمة.
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