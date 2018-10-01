ضبط 400 لتر لبن فاسد جنوب بني سويف
الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 05:47 مأحمد فتحي الدسوقي
تمكنت إدارة تموين الفشن جنوب بني سويف، خلال حملة تموينية علي الأسواق بقري ومدينة الفشن من ضبط 400 لتر لبن فاسدة وغير صالحه للاستهلاك الآدمي
وصرح المهندس أشرف القاسي مدير إدارة تموين الفشن أن حملة تموينية مشتركة بين إدارة تموين الفشن وبين قسم مراقبة الأغذية بإدارة الفشن الصحية قد تمكنت من ضبط 400 لتر لبن فاسد وغير صالح للأستهلاك الآدمي مع مجهول تركها وهرب وعلي الفور قام محمد محمود أحمد مراقب أول أغذية إدارة الفشن الصحية بفحص هذه الالبان وتبين أن اللبن غير نظيف ويوجد به شوائب وذباب وأوراق أشجار وغير محتفظ بخواصة الطبيعية تم تحرير محضر بالواقعه واخطرت النيابة للتحقيق.