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الاتحاد الإسباني يعلن حكم لقاء ريال مدريد وألافيس في الدوري

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 05:43 م
الاتحاد الإسباني يعلن حكم لقاء ريال مدريد وألافيس في الدوري
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الفجر الرياضي
 

عين الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الحكم المشهور خايمي لاتري، لإدارة مباراة ريال مدريد القادمة أمام فريق ديبورتيفو ألافيس ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري.


ذكر موقع ديفنسا سنترال الموالي لريال مدريد الإسباني، أن الاتحاد عين الحكم لاتري لإدارة المباراة التي من المقرر إنطلاقها يوم السبت المقبل بين الفريقين.


واشار الموقع إلي أنها ليست المرة الأولي التي يقوم فيها الحكم لاتري، بإدارة مباراة للريال حيث قام من قبل في هذا الموسم بتحكيم لقاء الفريق أمام ليجانيس وانتصر الملكي وقتها بنتيجة 4-1.


ويسعي ريال مدريد لتحقيق الفوز على ديبورتيفو ألافيس لمواصلة المنافسة مع برشلونة على صدارة جدول ترتيب الدوري.


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