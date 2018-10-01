الذهب يواصل التراجع ويخسر 3 جنيهات خلال تعاملات اليوم الإثنين 1/10/2019

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، بنحو 3 جنيهات في الجرام مقارنة بمستواه أمس الأحد تأثرا بانخفاضها عالميا.





وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم 3 جنيهات إلى 594 جنيها.





ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 509 جنيهات، والجرام عيار 24 إلى نحو 679 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 4752 جنيها.