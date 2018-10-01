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الذهب يواصل التراجع ويخسر 3 جنيهات خلال تعاملات اليوم الإثنين 1/10/2019

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 05:34 م
الذهب يواصل التراجع ويخسر 3 جنيهات خلال تعاملات اليوم الإثنين 1/10/2019
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الفجر الاقتصادى
 
تراجعت أسعار الذهب  خلال تعاملات اليوم الاثنين،  بنحو 3 جنيهات في الجرام مقارنة بمستواه أمس الأحد تأثرا بانخفاضها عالميا.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21  خلال تعاملات اليوم 3 جنيهات إلى 594 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 509 جنيهات، والجرام عيار 24 إلى نحو 679 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 4752 جنيها.
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