عروض البيت الفني للفنون الشعبية تضيء المحافظات (صور)

في إطار النشاط المكثف للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج د.عادل عبده، وبتوجيه ودعم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

وبناءا علي رغبة الجمهور تضئ عروض البيت الفني للفنون الشعبية في مختلف المحافظات خلال شهر أكتوبر 2018.

حيث يقدم عرض السحر والإبهار "أليس في بلاد العجائب" علي مسرح البالون ، بطولة مروة عبد المنعم وضياء شفيق وباقة كبيرة من الفنانين، إخراج محسن رزق.

كما سيقدم أكبر عرض غنائي يضم نخبة من ألمع النجوم، منهم العرض الغنائي "سيرة الحب" الذي يتناول محطات هامة في حياة ملك الموسيقي بليغ حمدي، من تأليف أيمن الحكيم، قيادة أوركستر محمد أبو اليزيد، ديكور محمد الغرباوي، إضاءة شريف البرعي، خدع مسرحية إيهاب جمعة، بطولة محمد الحلو، مروة ناجي، مجدي صبحي،أحمد عزمي، نهلة خليل، إخراج د.عادل عبده.

وأيضا العرض الكوميدي "كينج كونج" علي قاعة صلاح چاهين بمسرح البالون بإدارة الفنان يحيى غانم، من إنتاج فرقة تحت18 بإدارة الفنان وليد طه، بطولة محسن محيى الدين، نادر أبو الليف، تأليف سليم كتشنر، آخراج د.محمد حسن.

ويقدم السيرك القومي بالعجوزة أقوي وأجمل فقراته مع مدربة الوحوش المفترسة لوبة محمد الحلو بإدارة الفنان وائل عبد الله، وسيرك مدينة 15مايو مع المدرب العالمي مدحت كوته وأنوسة كوته.

ولنشر الثقافة وتفعيل دور القوة الناعمة يقدم البيت الفني للفنون الشعبية عروضه الفنية بمختلف المحافظات وصعيد مصر.

حيث يقدم علي مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية أجمل تابلوهات الفرقة القومية للفنون الشعبية بإدارة د. محمود صبري الراعي.

وبمحافظة المنيا العرض الملحمي "شباب في عين الرسول" من انتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية، بطولة مداح الرسول د.أحمد الكحلاوي، أحمد ماهر، مديحة حمدي، أحمد عبد الوارث، إيمان إمام، لبني الشيخ، إخراج صلاح لبيب.

كما سيقدم من إنتاج الفرقة القومية للموسيقي الشعبية بإدارة الفنان القدير د.أسامة زغلول بمحافظة بورسعيد ومدينة بنها، العرض المسرحي "بحر الهوا" بطولة علا رامي، ناصر سيف، إخراج هاني النابلسي.

والعرض المسرحي "ودنك منين يا جحا" من إنتاج فرقة أنغام الشباب بإدارة الفنان ماهر عبيد، بطولة بثينة رشوان، مجدي فكري، إخراج حسن سعد.

واحتفالا بانتصارات أكتوبر يقدم البيت الفني للفنون الشعبية عروض غنائية متميزة بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب.