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أبوتريكة يدافع عن حازم إمام: الأساطير لا تُلغي عضويتها بل هي خالده

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 05:31 م
أبوتريكة يدافع عن حازم إمام: الأساطير لا تُلغي عضويتها بل هي خالده
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عمرو مصطفى
 
علق محمد أبوتريكة نجم النادي الأهلي السابق على قرار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بشطب عضوية حازم إمام.

وقال أبوتريكة عبر "فيسبوك" :" ‏حازم إمام تحتاج كتب ومجلدات لتحكي عنه وعن أخلاقه ومدي عشقه لنادي الزمالك".

وتابع:"الأساطير لا تُلغي عضويتها بل هي خالده في عقول وقلوب الجميع ،وستبقي عائلة إمام رمز لكل معاني الحب والاحترام والأخلاق".
المزيد عن: مرتضى منصور كورة رياضة حازم إمام أبوتريكه
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