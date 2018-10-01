أبوتريكة يدافع عن حازم إمام: الأساطير لا تُلغي عضويتها بل هي خالده
الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 05:31 معمرو مصطفى
علق محمد أبوتريكة نجم النادي الأهلي السابق على قرار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بشطب عضوية حازم إمام.
وقال أبوتريكة عبر "فيسبوك" :" حازم إمام تحتاج كتب ومجلدات لتحكي عنه وعن أخلاقه ومدي عشقه لنادي الزمالك".
وتابع:"الأساطير لا تُلغي عضويتها بل هي خالده في عقول وقلوب الجميع ،وستبقي عائلة إمام رمز لكل معاني الحب والاحترام والأخلاق".
وقال أبوتريكة عبر "فيسبوك" :" حازم إمام تحتاج كتب ومجلدات لتحكي عنه وعن أخلاقه ومدي عشقه لنادي الزمالك".
وتابع:"الأساطير لا تُلغي عضويتها بل هي خالده في عقول وقلوب الجميع ،وستبقي عائلة إمام رمز لكل معاني الحب والاحترام والأخلاق".
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