أبوتريكة يدافع عن حازم إمام: الأساطير لا تُلغي عضويتها بل هي خالده



وقال أبوتريكة عبر "فيسبوك" :" ‏حازم إمام تحتاج كتب ومجلدات لتحكي عنه وعن أخلاقه ومدي عشقه لنادي الزمالك".



وتابع:"الأساطير لا تُلغي عضويتها بل هي خالده في عقول وقلوب الجميع ،وستبقي عائلة إمام رمز لكل معاني الحب والاحترام والأخلاق".

علق محمد أبوتريكة نجم النادي الأهلي السابق على قرار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بشطب عضوية حازم إمام.