"المركزي" يطرح سندات خزانة بقيمة 1.2 مليار جنيه

طرح البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 250 .1 مليار جنيه.





وذكرت الوزارة - في بيان عبر موقعها الإلكتروني - أنه تم طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة 750 مليون جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 432 .18%، مشيرة إلى أن أعلى سعر بلغ 45 .18% وأقل سعر 3 .18%.





وأضافت الوزارة أنه تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه بمتوسط سعر فائدة 431ر18% وبلغ أعلى سعر 5 .18% وأدنى سعر 41 .18%.