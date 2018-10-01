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"المركزي" يطرح سندات خزانة بقيمة 1.2 مليار جنيه

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 05:30 م
المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 1.2 مليار جنيه
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أ ش أ
 
طرح البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 250 .1 مليار جنيه.

وذكرت الوزارة - في بيان عبر موقعها الإلكتروني - أنه تم طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة 750 مليون جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 432 .18%، مشيرة إلى أن أعلى سعر بلغ 45 .18% وأقل سعر 3 .18%.

وأضافت الوزارة أنه تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه بمتوسط سعر فائدة 431ر18% وبلغ أعلى سعر 5 .18% وأدنى سعر 41 .18%.
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