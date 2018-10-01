"التضامن": انتظام صرف معاشات أكتوبر في اليوم الأول

تابعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي انتظام عمليات صرف معاشات شهر أكتوبر في يومها الأول حيث اطمأنت الوزيرة على سير عملية صرف المعاشات بيسر وبدون شكوى بجميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها.





كما أعلنت اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص التي تتابع عمليات الصرف على مدار اليوم أن اجمالى عدد الحالات التي قامت بالصرف حتى الساعة الثانية ظهر الإثنين الأول من أكتوبر قد بلغت 379.694 الف عملية صرف بقيمة اجمالية 554 مليون و415 ألف جنيها حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقى التأمين الاجتماعى 21.754 الف حالة بقيمة اجمالية 33 مليون جنيها وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات ATM 340.912 الف حالة صرف بقيمة اجمالية 498 مليون و 622 الف جنيها بالإضافة الى 17 الف حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة اجمالية 22 مليون و784 الف جنيها .



