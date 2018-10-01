مشاهدة مباراة الأهلي الثلاثاء | مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف | شاهد مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف

ويحتاج الأهلي للفوز ومحاولة الخروج بنتيجة إيجابية خاصة وأنّ مباراة العودة ستكون في الأراضي الجزائرية التي يحتاج الفوز بها لجهد مضاعف.





مباراة الأهلي ووفاق سطيف يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

اليوم مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف البث المباشر



معلومات البث المباشر لمباراة الأهلي ووفاق سطيف





مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من وزن ثقيل، خاصة وأنّ الأهلي يأمل استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن خزائنه منذ 2013.



وفرضت مباراة الأهلي ووفاق سطيف نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لعراقة الأهلي الذي يملك شعبية كبيرة في العالم العربي حاله كحال ضيفه العنيد جداً.







مباراة الأهلي – مباشر



مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مساء يوم الثلاثاء مع متابعة آخر استعدادات الفريقين خاصة وأنّ الأهلي يدخل بمعنويات عالية، إذ لم يخسر في أخر ست مباريات بالبطولة.

يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 2 باللغة العربية في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

البث المباشر لمباراة الأهلي عبر الإنترنت



وستبث مباراة الأهلي تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة الأهلي ووفاق سطيف أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية.

تقديم مباراة الأهلي ووفاق سطيف

يسعى الأهلي المصري إلى الثأر من ضيفه وفاق سطيف الجزائري عندما يستضيفه الثلاثاء بملعب السلام في القاهرة في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.



وهي المباراة الرابعة بين الفريقين المصري والجزائري في تاريخ المواجهات بينهما، والثالثة في المسابقة القارية العريقة حيث كانت الأولى والثانية في الدور ذاته عام 1988 عندما تفوق وفاق سطيف بركلات الترجيح (4-2 بعد تبادلهما الفوز كل في ملعبه بهدفين نظيفين) وذلك في طريقه إلى لقبه الأول في المسابقة.



وبعد 27 عاماً، التقى الفريقان في الكأس السوبر الأفريقية 2015 في الجزائر وانتهت المواجهة بفوز بطل الجزائر والقارة السمراء وقتها بركلات الترجيح 6-5 بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي.



وبلغ الاهلي نصف النهائي على حساب حرية الغيني بالفوز عليه إياباً علي ملعب السلام بالقاهرة برباعية نظيفة، بعد التعادل سلباً ذهاباً، فيما فجّر وفاق سطيف بطل (1988 و2014)، الفائز باللقب مرتين، مفاجأة مدوية باقصاء الوداد البيضاوي المغربي حامل اللقب، بالفوز عليه ذهاباً 1-صفر في الجزائر بهدف نظيف، والتعادل سلباً إيابا بالمغرب.



استعادة اللقب



ويسعى الأهلي وصيف بطل النسخة الأخيرة وحامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (8) آخرها عام 2013، إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور الذي حدده الأمن المصري ب10 آلاف مشجع، لتحقيق نتيجة إيجابية تؤمن له خوض مباراة الإياب المقررة في 23 تشرين الأول/أكتوبر الحالي بملعب 8 مايو (أيار) بالعاصمة الجزائر، بارتياح كبير.



وأكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدرب الفني للأهلي على أهمية تحقيق نتيجة ايجابية في مباراة الذهاب، مضيفاً أنّ: "الأهلي بخبرة لاعبيه يعلم أن مباراتي الذهاب والإياب هما مباراة واحدة من 180 دقيقة شوطها الأول في القاهرة والثاني بالجزائر، وهناك تحدٍ كبير ورغبة قوية لحسم لقاء القاهرة بنتيجة جيدة تساعد الفريق في استكمال المشوار بنجاح في لقاء العودة".



وأشار كارتيرون إلى أنّ الأهلي مقبل على 180 دقيقة حاسمة في مشواره الإفريقي، مؤكداً على إصرار اللاعبين، رغم الغيابات المؤثرة، على تخطي دور الأربعة من أجل الوصول إلى الدور النهائي، والسعي لاستعادة لقب دوري الأبطال والعودة من جديد للمشاركة في كأس العالم للأندية".



من جهته، قال المدير الفني لوفاق سطيف، المغربي رشيد الطاوسي، إنّ مهمة فريقه أمام الأهلي ستكون صعبة، موضحاً أنّ الفريق سيكون نداً قوياً أمام نادي القرن.

وأضاف الطاوسي: "مهمة لاعبي فريقي لن تكون سهلة أمام أقوى فرق القارة، لكن ذلك لن يقلل من عزيمتهم، ولم لا مباغتتهم والعودة بنتيجة إيجابية".



وأضاف "كرة القدم ليست علوما دقيقة، هناك 11 لاعباً في مواجهة 11، سواء كان ذلك بالقاهرة أو بسطيف، فالفريق الأحسن تحضيراً وتنظيماً ستكون له الكلمة الأخيرة".



وأكد الطاوسي أن تشكيلة فريقه ستكون مكتملة بعد استعادة بعض اللاعبين وشفائهم من الإصابة وإراحة البعض الآخر في اللقاء الأخير الذي جمع فريقه بشبيبة القبائل في الدوري المحلي، مشاهدة مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف اليوم.



