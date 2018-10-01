عبد الله جورج يرد على مرتضى منصور بعد قرار إسقاط عضويته



وأوضح جورج أن ما ردده منصور غير حقيقي قائلا :" لم أحضر جلستين بالفعل، وحضرت الثالثة، وأعضاء مجلس الإدارة لن ينكروا هذا الأمر".



وأضاف عضو المجلس الأبيض أنه سيتقدم بمذكرة للجنة الأولمبية ضد تصريحات مرتضى منصور رئيس النادي بشأن اسقاط عضويته، موضحا أنه حضر جلسة استماع بالأمس أمام مركز التسوية وفض النزاعات وأكدت أن طرق الاستدعاء لاجتماعات مجلس الإدارة ليست قانونية.



وأوضح أنه من المفترض أن يتم اخطار أعضاء المجلس بالاجتماعات عن طريق خطاب مسجل بعلم الوصول وليس عن طريق رسائل المحمول، لأن هذا الأمر مخالف للائحة.

علق الدكتور عبد الله جورج عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على ما ردده مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الأخير اليوم في مقر القلعة البيضاء، باسقاط عضوية عبد الله جورج من المجلس لعدم حضوره ثلاث اجتماعات لمجلس الإدارة.