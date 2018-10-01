الأجانب يستحوذون علي 19.8% خلال تعاملات شهر سبتمبر

استحوذت المصريين على 74.7% خلال شهر سبتمبر ،بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة19.8% خلال الشهر والعرب على 5.3% وذلك بعد استبعاد الصفقات.





وسجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 4.2 مليون جنيه هذا الشهر ، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 859.5 مليون جنيه هذا الشهر ، وذلك بعد استبعاد الصفقات.





والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء 6.2 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء 1.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.