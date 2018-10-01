إشادات بأغنيتي "أنت مغرور" و"كنت في بالي" من ألبوم الهضبة

حظت أغاني "أنت مغرور، كنت في بالي، باين حبيت" برؤية عمرو دياب إشادة العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول الألبوم عقب طرحه على إحدى شبكات المحمول.





ويضم الألبوم 13 أغنية، هي: "يا ساحر، يتعلموا، هدد، كل حياتي، كنت في بالي، باين حبيت مع مارشميلو، باين حبيت رؤية عمرو دياب، يا هناه، تعالي، ده لو اتساب، ملاك الحسن، أنت مغرور، قالك ندم".





ويطرح الهضبة الألبوم رسميًا على موقع الفيديوهات "يوتيوب" خلال الساعات المقبلة.