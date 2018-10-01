إخلاء سبيل 3 متهمين للانضمام لداعش وبث أخبار كاذبة "أعماق"
الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 04:08 ممروة هيكل
قررت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إخلاء سبيل 3 أشخاص، لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش وبث أخبار كاذبة على وكالة أعماق، في القضية رقم 148 حصر أمن دولة لسنة 2017، بتدابير احترازية.
صدر القرار برئاسة المستشار سامح سليمان وعضوية المستشارين محمد عمار والسعيد محمود.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتخطيط لعمليات إرهابية، وتكدير السلم العام، والتخطيط لتنفيذ عمليات اغتيال ضد رجال الشرطة والقضاة،
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