إخلاء سبيل 3 متهمين للانضمام لداعش وبث أخبار كاذبة "أعماق"

قررت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إخلاء سبيل 3 أشخاص، لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش وبث أخبار كاذبة على وكالة أعماق، في القضية رقم 148 حصر أمن دولة لسنة 2017، بتدابير احترازية.









صدر القرار برئاسة المستشار سامح سليمان وعضوية المستشارين محمد عمار والسعيد محمود.







