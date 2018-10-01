وزارة الصحة تؤكد حدوث حالة وفاة جراء 'حمى غرب النيل' و تعلن عن تعقيم مدينة مساكن والمناطق المجاورة‎

أعلن وزير الصحة عماد الحمامي، عن تسجيل حالة وفاة بمساكن لمصاب بحمى غرب النيل، من بين 3 حالات مؤكدة من جملة 69 حالة تمّ التقصي فيها من قبل وزارة الصحة.





و صرح الحمامي، بأنّها ليست المرة الأولى التي تشهد فيها تونس وضع وبائي، مستحضرا سنوات1997 و 2005 و 2012، التي تم خلالها تسجيل وضع مماثل.





و أضاف الوزير بأنه سيتمّ تعقيم المدينة والمناطق المجاورة في ولايتي سوسة والقيروان، مشيرا في الآن ذاته إلى أنّ حالات الإصابة معزولة وفي نقطة جغرافية واحدة.



