وزارة الصحة تؤكد حدوث حالة وفاة جراء 'حمى غرب النيل' و تعلن عن تعقيم مدينة مساكن والمناطق المجاورة
الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 04:05 ممروى الجلاصي
أعلن وزير الصحة عماد الحمامي، عن تسجيل حالة وفاة بمساكن لمصاب بحمى غرب النيل، من بين 3 حالات مؤكدة من جملة 69 حالة تمّ التقصي فيها من قبل وزارة الصحة.
و صرح الحمامي، بأنّها ليست المرة الأولى التي تشهد فيها تونس وضع وبائي، مستحضرا سنوات1997 و 2005 و 2012، التي تم خلالها تسجيل وضع مماثل.
و أضاف الوزير بأنه سيتمّ تعقيم المدينة والمناطق المجاورة في ولايتي سوسة والقيروان، مشيرا في الآن ذاته إلى أنّ حالات الإصابة معزولة وفي نقطة جغرافية واحدة.
كما أكد على تحوّل فريق من وزارة الصحة إلى مدينة مساكن.
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